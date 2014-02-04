سعودي يطلق النار على زوجته بعدما طلبت منه الخلع

أكد الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة، المقدم زكي الرحيلي لـ"العربية.نت" أن التحقيقات الأولية مع المرأة التي تعرضت لخمس طلقات نارية في مناطق متفرقة من جسدها، أمس، على يد زوجها كانت بعدما طلبت الخلع منه.

وأضاف أنه تم استجوابها صباح اليوم في أحد مستشفيات مكة المكرمة حيث تتلقى العلاج، أفادت بتلقيها رسائل تهديد في وقت سابق على هاتفها النقال من الزوج.

وبين المقدم الرحيلي أن المجني عليها أبرزت الرسائل للمحققين، والتي تم توثيقها لاستكمال إجراءات التحقيقات لاحقاً، وكانت الرسائل التي أبرزتها المرأة تحمل تهديداً صريحاً بالقتل، في حال عدم تراجعها عن طلبها للخلع، وأنه سيدعي "الجنون" في حال تعرضه للمساءلة.

وحيال الوضع النفسي والصحي للزوج الذي فشل في محاولة الانتحار ويرقد في العناية المركزة، وما إذا كان يعيش حالة نفسية متردية أو تحت تأثير مخدر ما، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة أنهم أجروا التحاليل اللازمة حيال ذلك، وأن هذا إجراء روتيني متبع في أغلب الجرائم الجنائية، لكنه لم يفصح عن نتيجة تلك التحاليل.

من جهته، أكد الناطق الإعلامي في الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة، بسام مغربي، أن حالة المرأة مستقرة رغم تعرضها لعدة طلقات نارية في أنحاء متفرقة من جسدها، فيما يرقد الزوج في العناية المركزة وحالته "خطرة"، وبين مغربي أن فريقاً طبياً متخصصاً يشرف على رعاية الحالتين بشكل مستمر ومتواصل.

إلى ذلك، علمت "العربية.نت" من مصادر مقربة من الزوجين أن الرجل كان يعمل برتبة صف ضابط في أحد القطاعات العسكرية سابقاً، قبل أن يترك العمل لأسباب لم توضحها المصادر، وقد نشب خلاف بينه وبين زوجته، في حين فشلت جميع محاولات الصلح والتقريب بينهما، ما دفعها للتوجه إلى مسكن عائلتها منذ 10 أشهر، ولجوئها للقضاء بغية طلب الخلع من الزوج وحق الحضانة لأطفالها الثلاثة.

وبحسب المصادر أيضاً، فإن الزوج رفض طلب الزوجة، وقرر عدم التوجه إلى المحكمة في جلستها الأولى، قبل أن يقرر الحضور إلى الجلسة الثانية التي استدعي إليها، وهي الجلسة التي ختمها الزوج بإطلاق خمس رصاصات على زوجته، أصابتها اثنتان في منطقة الصدر، وأخرى في منطقة الكوع، فيما تفرقت طلقتان في يدها وخدها، قبل أن ينزوي الجاني في سيارته ويشهر مسدسه الشخصي ويطلق النار على نفسه، حيث أصابته في رقبته، بينما أكدت المصادر أيضاً أن المرأة بدأت حالتها في الاستقرار، إذ أخرجت من غرفة العناية الفائقة اليوم، وأودعت التنويم في قسم الجراحة.