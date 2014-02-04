ضبط شبان سرقوا مركبة تحت تهديد السلاح في الرياض

قالت مصادر أمنية لـ"العربية.نت" إن شرطة الرياض تجري بحثاً للقبض على متهم بسرقة مركبة في العاصمة بعدما تم إنزال مَن بداخلها، وهما شخصان، أحدهما فلبيني والآخر أميركي، بالقوة تحت تهديد السلاح قبل أسبوع تقريباً، إذ تم ضبط ثلاثة من رفقائه اشتركوا في نفس الجريمة.

وتعود تفاصيل الحكاية، بحسب بيان لشرطة الرياض، اليوم الثلاثاء، إلى أن الشرطة ممثلة بإدارة التحريات والبحث، قبضت على ثلاثة أشخاص من أرباب السوابق إثر تورطهم في سلب سيارة من نوع "كابريس" بيضاء اللون تابعة لشركة "سابكتو"، كان يقودها سائق فلبيني الجنسية برفقته مقيم من الجنسية الأميركية في العقد الرابع من العمر، يعمل في المملكة، عقب افتعالهم حادثاً مرورياً بنية السرقة، ثم قاموا بتهديدهما بسلاح من نوع "مسدس"، وإنزالهما من السيارة بالقوة وسرقة السيارة منهما ولاذوا بالفرار".

وأضاف البيان: "تم حصر هوية الجناة في ثلاثة أشخاص من أرباب السوابق، أعمارهم تتراوح بين 16 و25 عاماً، وتم رصد تحركاتهم في منطقة الرياض بعد توافر معلومات بامتهانهم عمليات "التفحيط" في حي الشفاء، وبعد المتابعة توجهوا إلى منطقة صحراوية بالقرب من محافظة المزاحمية، وبالتنسيق مع قوة أمن الطرق، تم عمل كمية عند نقطة تفتيش "الجدية"، وحينما سلك الجناة الطريق السريع حاصرتهم نقطة التفتيش، وعند علمهم بكشف أمرهم ومحاصرتهم قاموا بإطلاق النار باتجاه أفراد أمن الطرق، الأمر الذي جعل رجال أمن يبادلونهم إطلاق النار، وتمكنوا من الهروب بعكس الطريق السريع بسرعة جنونية، متوجهين إلى مركز قصور آل مقبل، وقاموا بمتابعتهم حتى اصتدامهم بالسياج الحديدي، وتعطل مركبتهم، وترجل الجناة محاولين الهروب على الأقدام، مستغلين ظلمة الليل باتجاه المباني، وتم القبض عليهم بعد محاصرتهم، وتم العثور على سيارة مسروقة وهي من نوع كامري".