قبل أيام وبينما كنت أنفض يديّ من وجبة سمك «عرمرمية» عودت نفسي على تعاطيها أسبوعياً رغبة في التأقلم مع الأجواء البحرية التي حوصرت بها منذ انشغالي ببعض المشاريع العملية في ينبع وافتقادي لضجيج وصخب وحيوية الرياض، فوجئت باتصال من رقم هاتف محمول غريب.. توقعت مبدئياً أنه يخص أحد الزملاء في «الحياة» لينقل لي كالعادة عتب السيد الرقيب بخصوص إحدى مقالاتي.. توقعت أيضاً أن يكون اتصالاً من أحد الزملاء في مكتب وزير الإعلام بخصوص مادة صحافية مزعجة في وكالة أخبار المجتمع السعودي «وامس» التي أرأس تحريرها.. آخر ما كنت أتوقعه أن يحمل هذا الاتصال رائحة خزامى نجد وصخب الرياض بصوت «متعب الخيل» الأمير متعب بن عبدالله، وهذا ما حدث.

كانت مفاجأة جميلة بحق غمرني فيها الأمير بلطفه وهو يشيد بما أكتب بعد أن عرفني بنفسه قائلاً: «معك أخوك متعب بن عبدالله»، أخبرته أنني في ينبع، فقال ضاحكاً: «عند السمك أجل»، فحدثته عن وجبة السمك التي فرغت منها قبل اتصاله، ويبدو أنها باتت تبعث على التفاؤل، فقال مازحاً ما معناه: «الله يستر عليك أجل لا نحسدك» لتتعالى الضحكات بيننا.

دار حديث متشعب قبل أن أغلق الخط منتشياً بهذا الاتصال، ليس لأنه تضمن شهادة أعتز بها فحسب، وإنما لأن متعب الخيل الذي لطالما أحببته لمواقفه الإنسانية وتواضعه هو ذاته صاحب الصورة التي طُبعت في أذهان السعوديين منذ أعوام طويلة.. هو ذاته داعم الثقافة والمثقفين وحرية الرأي، هو ذاته الرجل الذي يُخجل بتواضعه وإنسانيته الجميع.

وددت أن أشكره على أشياء كثيرة لا تحتملها مكالمة هاتفية، عن موقفه الإنساني العظيم الذي أنقذ به حياة ومستقبل سيدة سعودية كريمة اضطرت للعمل كعاملة منزلية لدى أسرة أجنبية، لتتمكن من إعالة طفلها بعد أن رفضت الجهات المعنية مساعدتها، فأمر بصرف راتب لها مدى الحياة، وتوفير سكن لائق بها إثر قراءته خبراً عنها في صحيفة إلكترونية. كان خبراً عادياً سيمر مرور الكرام لو لم تلتقطه «فزعة» متعب الخيل.

وددت أن أشكره نيابة عن مئات الذين أسعد قلوبهم ورد البسمة إلى وجوههم بعد أن عبث بها الحزن من خلال تكفله شخصياً بعلاجهم وعلاج ذويهم سواء على حسابه الخاص خارج المملكة، أم في مستشفيات الحرس الوطني بأمر مباشر منه.

وددت أن أشكره على التظاهرة الثقافية الحضارية التي يدفع من خلالها كل عام بهوية الأرض والإنسان إلى الخريطة الدولية من خلال المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية، وددت.. ووددت.. ووددت أن أشكره على أشياء كثيرة لكن الوقت سرقني، والمساحة هنا تقصر عن معظم ما يمكن كتابته، فلا تلوموني في عجزي عن التعبير عن حب «أخوي متعب».

نقلاً عن صحيفة "الحياة"