موت فتاة سعودية يعيد الحياة إلى 4 رجال

ساهم موت فتاة سعودية لم يتجاوز عمرها 27 عاماً في إعادة الحياة إلى أربعة رجال.

وتعود التفاصيل بحسب ما حصلت عليها "العربية. نت"، إلى أن الفتاة التي ترقد في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام قد توفيت دماغياً منذ أسبوع، ودعا ذلك الأمر إلى سعي لجنة الشفاعة الحسنة التابعة لجمعية تنشيط التبرع بالأعضاء بالمنطقة الشرقية "إيثار"، بالتعاون مع مركز زراعة الأعضاء بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، إلى الحصول على موافقة ذويها لنقل أعضائها إلى أربعة مرضى كانوا في حاجة ماسة للزراعة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية تنشيط التبرع بالأعضاء "إيثار"، عبدالعزيز التركي، أنه تمت الاستفادة من أعضائها في إنقاذ حياة أربع حالات لمرضى، وتم الانتهاء من زراعة اﻷعضاء لمحتاجيها حسب بروتوكول المركز السعودي لزراعة اﻷعضاء.

وأضاف: "تمت زراعة القلب لمريض سعودي (44 عاماً) بمركز الأمير سلطان للقلب بالمستشفى العسكري بالرياض، والكلية الأولى نقلت لمريض سعودي (15 عاماً) وأجريت له العملية بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، كما تم نقل الكبد لمريض سعودي (64 عاماً) بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والكلية الثانية لمريض سعودي (36 عاماً) وأجريت بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام".