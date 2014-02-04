"الأمر بالمعروف" تلاحق الحسابات الإباحية على تويتر

قررت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية، ملاحقة بعض حسابات موقع التواصل الاجتماعي تويتر التي تروج للإباحية والدعارة، وكذلك تلك التي تروج للسحر والشعوذة، في محاولة جادة منها للقضاء عليها قبل أن يتواصل انتشارها، بعدما خصصت الرئاسة فرقة خاصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية مجهزة بأحدث التقنيات الفنية اللازمة.

وأكد مساعد المتحدث الرسمي للهيئة أحمد الجردان لـ"العربية.نت" أن الهيئة تتابع حسابات نشر الفساد والرذيلة على شبكة التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت التي ينشر أصحابها من الذكور والإناث فسادهم من خلال حسابات دعارة علنية فيعرضون أنفسهم لممارسة الرذيلة.

وأضاف: "لدينا وحدة متخصصة لمكافحة الجرائم المعلوماتية مجهزة بأحدث ما توصلت إليه التقنية، وتعمل بها كوادر سعودية تقنية مؤهلة، وهي تحظى باهتمام الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ حرصا على صيانة المجتمع من الفساد والشرور؛ حيث تقوم الوحدة بمتابعة أصحاب وصاحبات تلك الحسابات مع التواصل المباشر في ذات الوقت مع فرق الهيئة الميدانية في جميع مناطق السعودية التي تقوم بدورها وفق الأنظمة والتعليمات، وذلك بالقبض على من يمارس تلك الرذيلة وإحالته إلى الجهات المختصة. وعمل الهيئة عمل تكاملي مع الجهات ذات العلاقة".

وشدد الجردان على أن لوحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية جهودا توجيهية لمن ينشرون الصور والعبارات الداعية للرذيلة من خلال تواصلها الإلكتروني معهم والذي يؤدي في الغالب إلى إقلاعهم عن ذلك وإغلاقهم لتلك الحسابات.