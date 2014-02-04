ولي العهد السعودي يلتقى رئيس الوزراء المصري

استقبل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز في قصره بالرياض، الثلاثاء، رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حالياً، ورحب الأمير سلمان خلال اللقاء بالببلاوي، متمنياً له طيب الإقامة.

وعقد الأمير سلمان خلال اللقاء اجتماعاً مع رئيس الوزراء في جمهورية مصر العربية الدكتور حازم الببلاوي، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وموقف البلدين منها.

يُذكر أن الببلاوي قد وصل إلى العاصمة الرياض صباح اليوم، وكان في مقدمة مستقبليه أمير الرياض الأمير خالد بن بندر.