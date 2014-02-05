السعودية تحبط تهريب مخدرات بقيمة 50 مليون ريال

أحبطت السلطات السعودية، الأربعاء، من تهريب أكثر من مليون قرص امفتامين (المخدر)، تتجاوز قيمتها السوقية 50 مليون ريال، وذلك عبر إدارة مكافحة المخدرات في مدينة الطائف (غرب السعودية).

وقال بيان أصدرته مكافحة المخدرات السعودية إن "رجال مكافحة المخدرات بمحافظة الطائف تمكنوا من رصد ومتابعة شبكة تمتهن استقبال وترويج المخدرات، حيث تم بعون الله وتوفيقه في يوم الأربعاء الموافق 28 / 3 / 1435 هـ القبض على المتورطين فيها وعددهم 3 أشخاص، اثنان منهم سعوديون والثالث يمني، وضبط بحوزتهم مليوناً و120 ألفاً و237 قرص امفتامين مخدر تقدر قيمتها السوقية بـ50 مليوناً و410 آلاف و665 ريالاً، كما ضبط بحوزتهم على سلاحين من نوع كلاشنكوف، وثلاثة مسدسات، و257 طلقة حية".

وأضاف: "باشرت الجهات المختصة استكمال الإجراءات النظامية بالتحقيق مع المتورطين في تهريب واستقبال المواد المخدرة وإحالتهم للجهات العدل".