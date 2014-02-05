استطلاع رأي القطاع الحكومي حول المشاريع.. إلكترونياً

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية، الأمير الدكتور منصور بن متعب، تعميم آلية إلكترونية جديدة لاستطلاع رأي الجهات الحكومية في المشاريع المنفذة من قبل المقاولين، بهدف تسهيل الإجراءات واختصار المدة التي يستغرقها تصنيف المقاولين.

وتضمن التعميم مطالبة الجهة الحكومية مالكة المشروع بتعبئة نموذج استطلاع الرأي عن المشروع عند تقدم المقاول بطلب ذلك بعد طباعة النموذج من موقع الوزارة على الإنترنت، ثم المصادقة عليه وختمه، ومن ثم تسليم النموذج للمقاول رسمياً ليتمكن من تقديمه آلياً لوكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين ضمن المستندات والنماذج الخاصة بطلب التصنيف.

وحثت الوزارة الجهات الحكومية على ضرورة مراعاة تعبئة النموذج من قبل الإدارة المختصة بتنفيذ عقد المشروع وتوقيعه من مدير الإدارة وختمه حسب حالة المشروع والمرحلة المنجزة منه، وتعبئة النموذج وفقاً لمستندات المشروع النظامية بدقة وعناية كاملة مع استيفاء جميع البيانات وملاحظة ما يخص التقييم في أداء المقاول، لما لذلك من تأثير على جودة ودقة تصنيفه.

وشددت الوزارة على الالتزام بما تضمنه التعميم من تعديل للإجراءات المتعلقة باستطلاع رأي الجهات الحكومية عن تنفيذ المقاولين لمشاريعها، حيث لن يتم قبول أي استطلاع رأي لا يكون وفقاً للآلية المشار لها في تعميم وكالة تصنيف المقاولين الذي أصبح العمل به سارياً اعتباراً من تاريخه.