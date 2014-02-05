السعودية تخصم من رواتب مسؤولين لانتهاكهم حقوق الطفل

قررت السعودية، اليوم الأربعاء، الخصم من رواتب مسؤولين لانتهاكهم حقوق الطفل، بقرار من لجنة مشكلة لهذا الأمر.

وتعود التفاصيل إلى رصد ملاحظات على هؤلاء المسؤولين الذين يعملون في دار التربية الاجتماعية في المدينة المنورة (غرب المملكة)، بإهمالهم في رعاية الأطفال المقيمين في تلك الدار، من بينها حرمانهم من الطعام، وعدم جودته، إضافة إلى عدم تأهيل الدار بالأثاث المناسب.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان صحافي، أن العقوبات تراوحت بين الخصم من الراتب لمدد مختلفة وصلت إلى مدة خمسة عشر يوماً والحرمان من العلاوة وتوجيه إنذارات كتابية ونقل عدد منهم إلى أعمال إدارية وعدم تمكينهم من العمل في الفروع الإيوائية، وبالتالي حرمانهم من البدلات المخصصة لذلك لمن ثبت تقصيرهم من خلال أعمال اللجنة التي زارت مؤخراً الدار وأجرت التحقيقات مع منسوبي دار التربية الاجتماعية بالمدينة المنورة.