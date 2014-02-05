السعودية تنتقد تصريحات أحمد قريع حول صندوق القدس

أكدت السعودية، الأربعاء، دفعها كامل حصتها لدعم صندوق القدس والتي تبلغ 320 مليون ريال، منتقداً في الوقت نفسه تصريحات أحد أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، حول ذلك الصندوق.

وقال مصدر مسؤول في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس": "اطلعت المملكة على ما نشرته صحيفة "الغد" الأردنية من تصريحات منسوبة لعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد/ أحمد قريع، والتي أشار فيها إلى عدم وفاء الدول العربية بالتزاماتها حيال دعم صندوق القدس بمليار دولار أمريكي والتي أقرتها القمم العربية".

وأكد أن المملكة العربية السعودية وفي إطار دعمها المستمر للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، والتزامها بمقررات القمم العربية فقد قامت بدفع كامل حصتها البالغ مجموعها 320 مليون دولار أميركي في رأسمال صندوقي القدس والأقصى اللذين قررت قمة القاهرة عام 2000 إنشائهما بموارد مالية تبلغ مليار دولار".

واختتم المصدر التصريح بالتعبير عن الأمل في أن تراعي مثل هذه التصريحات الدقة عند إصدارها، والحرص على الاستناد فيها إلى معلومات موثقة.