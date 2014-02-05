تعويض عائلة سعودي توفي بماس كهربائي بـ300 ألف ريال

أنهت أمانة المنطقة الشرقية السعودية قضية الشاب علي جمعة السالم، الذي توفي في الواجهة البحرية بالدمام، أخيراً إثر ماس كهربائي تعرض له، نتيجة ملامسته لعمود إنارة في الواجهة، أثناء تواجده بصحبة زملائه.

وقد صدر حكم من محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، يقضي بدفع مبلغ 300 ألف ريال كتعويض لذوي المتوفي، والذي تم خصمه من مستحقات مقاول المشروع المتعاقد مع الأمانة بناء على العقد المبرم بين الطرفين.

وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية، محمد بن عبدالعزيز الصفيان، في تصريح صحافي، أن الأمانة قامت بتسليم شيك المبلغ إلى والد المتوفى جمعة السالم، حيث تم تسليمه الشيك صباح يوم الثلاثاء الموافق 4/4/1435هـ في مقر الأمانة، مؤكداً أن الأمانة قامت بإنهاء إجراءات صرف المبلغ خلال أسبوعين من تسلمها للحكم، لافتاً إلى أن الأمانة تدرك حجم المأساة والمعاناة التي عاشها ذوو المتوفي في فقدان أحد أبنائها.

وأكد الصفيان أن الأمانة حريصة على سلامة وأرواح جميع المتنزهين في الأماكن العامة وفي المتنزهات، وعدم حدوث ما يعكر صفوهم، من خلال التشديد الدائم والمستمر على المقاولين أثناء أعمال الصيانة الدورية في تلك المواقع وغيرها من جميع الأماكن.