رصد 27 مليون ريال لفكّ الاختناقات المرورية بمكة

تعتزم أمانة العاصمة المقدسة تنفيذ عدد من المشاريع المتعددة في مكة المكرمة والتي ستشمل فتح عدد من الطرق الجديدة التقاطعات والتي ستشكل نقلة تطويرية كبرى في الحركة والتنقلات، والتي بدورها ستساهم في ربط أجزاء وأحياء من مكة المكرمة، فضلاً عن فك الاختناقات المرورية والقضاء على مشاكل الازدحام التي تشهدها مكة المكرمة خلال فترات المواسم.

وقال أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار تم توقيع عقدين جديدين لمشاريع تتعلق بسفلتة وفتح طرق جديدة بمكة المكرمة وذلك مع عدد من الشركات الوطنية المتخصصة وبكلفة تجاوزت 27 مليون ريال.

وأضاف البار: "هذه المشاريع تنفذ وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية التي تضمن الاستفادة منها بالشكل المطلوب".

وقد شمل المشروع الأول عملية فتح طرق جبلية بجنوب وغرب مكة المكرمة، وبلغت قيمته 11.791.200 ريال، ومدته سنتان، في حين شمل المشروع الثاني المرحلة الخامسة من عملية سفلتة وأرصفة وإنارة شوارع جنوب وغرب مكة المكرمة، وبلغت قيمته 15.712.192 ريال، ومدته سنتان.