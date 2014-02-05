في كل 10 ثوانٍ يصاب نحو 3 أشخاص بالسكري

أطلقت الجمعية الخيرية لرعاية المصابين بالأمراض المزمنة بالعاصمة المقدسة "شفاء"، بالتعاون مع الشركة العالمية لصناعة الأدوية "فايزر"، المرحلة الأولى من برنامج الاستقصاء الصحي لداء السكري والاعتلال العصبي السكري، حيث ستقوم فرق طبية متخصصة تابعة لجمعية "شفاء" بعمل مسح صحي وإجراء فحص مجاني للجمهور في عدد من الأسواق المركزية والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص بمنطقة مكة المكرمة، لتحديد مدى الإصابة بداء السكري ومضاعفاته الخطيرة، لا سيما آلام الاعتلال العصبي السكري وارتفاع الكوليسترول بالدم كأحد عوامل الخطورة الرئيسية للإصابة بأمراض القلب والشرايين.

وأوضح الدكتور خالد بن عبدالله طيب، رئيس مجلس إدارة جمعية "شفاء"، أن مرض السكري يتسبب في حدوث بعض المضاعفات الخطيرة والشائعة، من أهمها آلام اعتلال الأعصاب السكري.

كما أكد أن انتشار آلام الأعصاب الطرفية أكثر بكثير مما يتم تشخيصه واكتشافه، حيث أوردت الجمعية الأميركية للسكري إحصاءات تفيد بأن 25% من المرضى فقط هم الذين يتم تشخيص حالاتهم، وأن 56% منهم لا يعلمون بإصابتهم باعتلال الأعصاب الناتج عن السكري، وأن المرضى الذين يعانون من آلام اعتلال الأعصاب الطرفية يعانون أيضاً من مجموعة أعراض متزامنة، مثل صعوبة النوم، والقلق وغيره، وبين أن إحصاءات الاتحاد الدولي للسكري تشير إلى أن أعداد البالغين المصابين بالسكري لعام 2013 بلغ 382 مليون مريض، بما يمثل 8.3% من سكان العالم، ومن المتوقع أن يقفز هذا الرقم إلى 592 مليوناً بحلول 2030، أي بزيادة 55%، وهذا يعني أنه في كل 10 ثوانٍ يصاب نحو ثلاثة أشخاص بالسكري.