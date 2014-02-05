مغردون يحدون من الحوادث عبر "حياتك شمعة فلا تطفئها"

استيقظ مشاهير ورواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صباح اليوم على رسالة قصيرة تصدرت صفحاتهم مضمونها "أتمنى أن تقبل دعوتنا وتشاركنا حملتنا"، في دعوة لوقف نزيف الدماء جراء الحوادث المرورية من خلال وسم مضمونه رسالة توعوية تندد بالحوادث المرورية وخطورتها التي استشرت في السعودية في السنوات الأخيرة محققة أرقاماً قياسية توازي ضحايا الحروب.

وفي بادرة أولى من نوعها أطلق جمهور الفنان عبدالله عبدالعزيز نجم برنامج "ستار أكاديمي" وسماً عبر تويتر بعنوان: "حياتك شمعة فلا تطفئها"، حيث وجد ردود أفعال كبيرة من خلال مشاركة إعلاميين ورياضيين وشعراء ومهتمين بالسلامة المرورية، حملت جميعها دعوات بأهمية الالتزام بالقواعد المرورية والتنظيمية وأهمية التقيد بالسرعات المحددة على الطرقات العامة والفرعية والسريعة، ولم تخلُ المشاركات من تغريدات تحكي قصصاً ومساوئ تعرضت لها أسر فقدت بسببها أرواحاً وممتلكات، ويكاد لا يمر يوم إلا وقد نُصبت خيام العزاء لمتوفين راحوا ضحية السرعة والتهور.

وأكد بطل الراليات السعودي ياسر بن سعيدان من خلال مشاركته أن السعودية بطلة العالم في الحوادث المرورية، وهي بطولة لا تشرفنا، على حد تعبيره، داعياً إلى أهمية عدم التهور في القيادة. وأعلن اليوم القائمون على الحملة من جمهور الفنان عبدالله عبدالعزيز أن ستكون لحظة التدشين عبر الوسم (#حياتك_شمعة_فلا_تطفئها).