مكتبة سعودية تقتني 200 صحيفة صادرة قبل 154 عاماً

كشفت إدارة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة عن اقتناء المكتبة أكثر من 200 مجلة وصحيفة عربية صدرت في بلاد المهجر، ويعود تاريخ صدور بعضها إلى عام 1860هـ، وتمثل باكورة الصحف والمجلات التي أصدرها المهاجرون العرب في عدد من الدول التي هاجروا إليها في منتصف القرن التاسع عشر.

وأوضحت في بيان صحافي لها أن "قائمة مقتنيات المكتبة من الصحف والمجلات العربية التي صدرت في بلاد المهجر تشمل أعداداً نادرة من أول صحيفة عربية صدرت في تركيا، وهي صحيفة الجوائب التي أصدرها أحمد فارس الشدياق عام 1860هـ في تركيا، وتعد الخطوة الأولى في مسيرة الصحافة العربية، وحظيت باهتمام أشهر الأدباء والمفكرين في ذلك الوقت، مثل ناصيف اليازحي ورفاعة الطهطاوي وعبدالقادر الحسيني".

وأشارت إلى أن "مقتنيات المكتبة من الصحف العربية في المهجر تروي في مجملها مسيرة تطور وامتداد الصحافة العربية في بلاد المهجر من تركيا إلى أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية والهند ودول شرق آسيا وبعض دول إفريقيا خلال الفترة من عام1860 وحتى عام 1960، وتكشف الدور الفاعل لصحافة المهجر في خدمة اللغة العربية وتطوير الأدب العربي، وإتاحة الفرصة لأجيال من المبدعين العرب لنشر إبداعاتهم، مثل جبران خليل جبران وإيليا أبوماضي وأمين الريحاني وميخائيل نعيمة وميشيل معلوف وسليم الخوري وخليل مطران وغيرهم، فضلاً عن أهمية هذه الصحف في التعريف بالثقافة العربية في دول المهجر وتعزيز التواصل في هذه الدول".