احترموا عقل المواطن على الأقل

في القرن الماضي، كانت أسهل حيلة تمارسها بعض الدول على شعوبها هي القول بأن أزماتها هي بسبب دول خارجية، وأن الداخل ليس مسؤولا عن الأزمات التي تواجهها الشعوب، وكانت بعض الشعوب وبسبب «الأمية» تنطلي عليهم الحيلة، فيظنون أن لا أمل لحل مشاكلهم؛ لأنهم لا يستطيعون مساءلة الخارج.

اليوم، وبعد تزايد وعي الشعوب، وبعد مشاهدتهم لما حدث لتلك الدول التي ربطت توقف «التنمية وغياب العدل» بطغيان الخارج، كنت أعتقد أن هذه الحيلة الساذجة لن يستخدمها أحد بعد الآن، ولكن ــ للأسف ــ كنت مخطئا.

إذ خرج رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور «عبدالرحمن الزامل» في مؤتمر كان بجانبه محافظ «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة» الدكتور سعد القصبي، ليؤكد أن حجم ما تضخه إيران وإسرائيل في المنطقة من البضائع الصينية المغشوشة يقدر بنحو 10 مليارات دولار، وأن إدخال البضائع السيئة الصنع والمقلدة «مؤامرة»، ومن يديرها ليسوا تجارا سعوديين.

بعبارة أوضح هو يريد أن يقول: إن مشكلة المواطن الذي يدفع لشراء بضائع جيدة فيباع له بضائع مغشوشة، ليست مع وزارة التجارة والصناعة أو الغرف التجارية ورجال الأعمال السعوديين أو «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة»، بل مع الصين وإسرائيل وإيران وتجار عرب، وإن شئتم جن لا يمكن رؤيتهم لمنعهم من إدخال البضائع المغشوشة التي هي ليست مخدرات تحتاج لزورق صغير يعبر البحار ليلا لينزل بضائعه على أي شاطئ، أو جمال تتسلل من الحدود، بل سفن عملاقة تحتاج موانئ ورافعات لإنزال «الكونتيرات» التي تقدر بآلاف الأطنان.

بقي أن أقول: ربما المواطن مغلوب على أمره في مسألة البضائع المغشوشة، ولا يستطيع فعل شيء حيال هذا الأمر، ورغما عنه فإنه يشتريها «لأن البضائع السيئة طردت الجيدة من السوق»، ولكن احترموا عقله على أقل تقدير.

لأن المواطن وإن صدق كلام رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض «الزامل»، وأن مشكلته مع الصين وإسرائيل وإيران ورجال أعمال غير سعوديين، سيطرح سؤالا: ما فائدة وزارة التجارة والصناعة أو الغرف التجارية ورجال الأعمال السعوديين أو «الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة» والجمارك، طالما هم تركوني في مواجهة مع الخارج؟.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"