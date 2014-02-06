السعودية.. القبض على مستهدفي رجال الأمن في العوامية

أعلنت الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن القبض على اثنين ممن تورطوا في استهداف رجال الأمن في العوامية (شرق المملكة.

وقالت في بيان لها: "بالإشارة للبيان المعلن بتاريخ 27/ 3 / 1435هـ عن القبض على مواطنين بعد توفر الأدلة على تورطهما بالاشتراك مع المطلوبين للجهات الأمنية، المعلن عنهم بتاريخ 8 / 2 / 1433هـ، بارتكاب جرائم إطلاق نار على رجال الأمن ومركباتهم ومواقع تنفيذ مهامهم ببلدة العوامية، وكذلك إطلاق النار على سجن محافظة القطيف، فقد تم القبض على كل من المواطنين جاسم علي محمد القديحي ومهدي محمد حسن الصايغ، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهما في المشاركة في جرائم إطلاق النار التي تستهدف رجال الأمن ببلدة تاروت بمحافظة القطيف، وضبط في حوزتهما رشاش (كلاشنكوف) ومسدس وبدلة عسكرية".

وأكدت أنه "ستتم إحالة المقبوض عليهما إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيق معهما، تمهيداً لإحالتهما إلى القضاء الشرعي".