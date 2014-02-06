سعودي حاول الاحتيال على السفير الإماراتي

‏‫وجه أميرُ منطقة مكة المكرمة الأمير مشعل بن عبدالله مديرَ شرطة المنطقة باستدعاء مواطن يسكن بأحد المراكز التابعة لمحافظة القنفذة والتحقيق معه حيال قيامه بانتحال صفة رجل أمن بهدف الحصول على أموال، وما صاحب ذلك من نصب واحتيال.

وجاء في الخطاب الذي وجهه أن المواطن أرسل رسالة بواسطة الجوال الى السفير الإماراتي في السعودية، وعرف نفسه بأنه عقيد وأنه يحتاج لمبلغ مالي، كما ثبت أنه يتصل على أمراء وشيوخ بدول الخليج ويدعي أنه مسؤول الأمن بالحرم المكي سابقاً، وتارة يعمل برتبة فريق بهدف جمع المال، وطالب سموه بتطبيق الأنظمة حياله وإفادته بما تم.