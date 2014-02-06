جامعة ترفض إسعاف طالبة بحجة الاختلاط ما تسبب بموتها

رفضت جامعة الملك سعود دخول الإسعاف قسم البنات لإنقاذ حياة طالبة الماجستير آمنة باوزير، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة، ما أدى إلى وفاتها بعد ساعتين من مداهمة الأزمة القلبية بحجة أن الاختلاط ممنوع.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن الطالبة باوزير تعرضت لأزمة قلبية حادة في تمام الساعة 11 صباح أمس الأربعاء داخل كليتها، وعند حضور الإسعاف للجامعة تم رفض دخوله، ما تسبب في تأخر إجراء الإسعافات اللازمة للحالة، ولم يسمح له إلا عند الساعة الواحدة ظهراً، ما تسبب في وفاتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين في الجامعة عللوا رفضهم دخول الإسعاف بأن الفتاة دون غطاء، وأنهم لا يستطيعون إدخال الرجال لمبنى النساء رغم حاجتها للتدخل الطبي السريع.