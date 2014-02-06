مدربة سعودية تطالب النساء بمراعاة نفسية الرجل

أكدت المدربة الاجتماعية فاطمة موسى العمري أن الرجل ليس ظالماً كما تزعم بعض النساء، وأن على المرأة مراعاة نفسية الرجل وتفهم تركيبته حتى تراه بوضوح وصدق.

جاء ذلك خلال دورة تدريبة أقامتها في مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة الوجه التابعة لمنطقة تبوك شمال غرب السعودية، وحضرتها 56 متزوجة بالتعاون مع جمعية الموده الخيريه للإصلاح الاجتماعي بمحافظة جدة.

وتناولت المدربة الاجتماعية خلال الدورة التي عنونتها بـ"فن التعامل مع الزوج" الأمور والآداب الشرعية والمهارات النفسية للحياة الزوجية الصحيحة، وأهمية فهم النفسيات بين الزوجين وانعكاساتها الإيجابية في حياتهما بشكل عام، كما استعرضت العمري قواعد التعامل مع المشكلات الزوجية وضرورة تقديم تنازلات من وقت إلى آخر من قبل الطرفين حتى لا يصل الزوجان إلى مرحلة "العناد" غير المبرر، على حد تعبيرها، والذي بسببه لطالما تشتت أسر وتباعدت خطاها بحثاً عن حل لمشكلة ما.

يُذكر أن جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بمحافظة جدة تسعى للمحافظة على كيان الأسرة والتقليل من نسب الطلاق، بالتعاون مع المحاكم الشرعية والدوائر الأمنية من خلال التوجيه والتوعية في أمور الأسرة وبناء علاقاتها من خلال أنشطة وأقسام متعددة تقدم العديد من الدورات والمحاضرات والاستشارات الأسرية، واضعةً نصب عينيها رسالة سامية وهي "تحقيق سعادة الأسرة واستقرارها بالتوعية والإصلاح".