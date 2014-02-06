مسؤول سعودي يطالب من يحرم فعاليات الجنادرية بالحضور

أكد نائب وزير الحرس الوطني في السعودية، عبدالمحسن التويجري، أن من يأتِ بهدف الاحتساب من غير رجال الهيئة لرصد الملاحظات على مهرجان الجنادرية سيستقبله مسؤولون لتدوين ملاحظاته، حيث سيؤخذ بالملاحظات الإيجابية أما الملاحظات التي لا تكون ذات قيمة فسيتم توضيحها للمحتسب، مؤكداً الانسجام بين منظمي المهرجان والعاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، داعياً من يحرموه إلى حضوره للوقوف على الحقيقة.

وحول دعوة إدارة المهرجان في الدورات الماضية لأشخاص يحملون توجهات ضد المملكة، قال التويجري إنه إذا كان هناك شخص تمت دعوته ولديه توجهات ضد المملكة فسيتم اتخاذ الإجراء اللازم حياله.

ولقيت بعض محاولات الاحتساب سخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد قيام مجموعة من الأشخاص بالمطالبة بإبعاد أحد المشاركين في جناح دولة الإمارات بحجة أنه وسيم ويثير الفتنة في صدور النساء.

وأكد الكاتب فهد شقيران خلال استضافته في نشرة الرابعة على قناة "العربية"، الخميس، أن هناك فئة في المجتمع لديها أزمة مع المشاريع الوطنية، موضحاً أنهم يقفون ضد أي فعاليات تقام في السعودية من دون ما معرفة الأسباب.