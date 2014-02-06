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نشاطات سعودية

انطلاق سباق الدراجات الهوائية في المدينة المنورة انطلاق سباق الدراجات الهوائية في المدينة المنورة الخميس 5 ربيع الثاني 1435 هـ - 06 فبراير 2014
الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا توزع كسوة الشتاء على النازحين في صيدا الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا توزع كسوة الشتاء على النازحين في صيدا الخميس 5 ربيع الثاني 1435 هـ - 06 فبراير 2014
وضع اللمسات الأخيرة لمشاركة منطقة المدينة المنورة في الجنادرية 29 وضع اللمسات الأخيرة لمشاركة منطقة المدينة المنورة في الجنادرية 29 الخميس 5 ربيع الثاني 1435 هـ - 06 فبراير 2014
إنشاء 394 سداً لتخزين المياه وإنتاج الكهرباء منها سد وادي بيش الاستراتيجي بجازان إنشاء 394 سداً لتخزين المياه وإنتاج الكهرباء منها سد وادي بيش الاستراتيجي بجازان الخميس 5 ربيع الثاني 1435 هـ - 06 فبراير 2014
أمانة الأحساء تغلق وتغرم 118محلاً في حملات صحة البيئة التصحيحية أمانة الأحساء تغلق وتغرم 118محلاً في حملات صحة البيئة التصحيحية الخميس 5 ربيع الثاني 1435 هـ - 06 فبراير 2014

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