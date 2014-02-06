"بياع الخبل عباته".. يفاجيء السعوديين

عند السعوديين مثل شائع مرتبط بالطقس وهو "بياع الخبل عباته"، ويطلق على موسم عودة البرد المفاجئة، حين يتوهم الناس أن فصل الشتاء في طريقه إلى إنهاء فصله وإسدال الستار عن 100 يوم من ارتداء المعاطف المختلفة والجاكيتات والفروات الشعبية التي عاد السعوديين لارتدائها منذ يومين وذلك بعد أيام من ارتدائهم ثيابهم البيضاء المعتادة والمفضلة.

ومع موجة برد شديدة تجتاح مناطق عدة في السعودية حذر خبراء طقس محليون من أن درجات الحرارة ستعرف انخفاضاً قياسياً بالنسبة لدرجات الحرارة هذا العام، وهو ما حدث بالفعل هذا اليوم في عدة مناطق شمال السعودية مثل القريات وطريف وسكاكا وعرعر التي وصلت فيها درجات الحرارة إلى ثلاث درجات تحت الصفر.

وانعكست موجة البرد الجديدة هذه التي تشهدها السعودية على استعدادات النادي الأهلي الذي يخوض مباراة مهمة أمام الرائد مساء اليوم في القصيم، حيث ألغى مدربه حصة تدريبية تسبق المباراة مساء أمس في القصيم خشية تعرض اللاعبين لمضاعفات صحية نتيجة التغير المفاجئ في درجات الحرارة بين جدة التي تشهد طقساً معتدلاً، والقصيم التي ستختبر رغبة الأهلي في حفاظه على المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري.

ونتج عن انخفاض درجات الحرارة يوم أمس في السعودية وفاة جمل في شهره الأول في رفحاء (شمال السعودية)، ونشرت صورته صحيفة "المواطن" الإلكترونية، ظهر فيها الجمل الذي توفي متأثراً بالبرد وكمية من الثلوج تغطي فراءه، في مشهد مختلف بين موت وحياة لصورة تم تناقلها في مواقع التواصل مع بداية فصل الشتاء لمجموعة من الجمال التي غاصت أقدامها في الثلوج بدل رمل الصحراء في تبوك.

ولأن الشتاء لم يذهب بعد سيجد بعض السعوديين الذي يعشقون تفاصيل الصحراء وهي مكتملة مع رائحة الحطب وارتداء الفروة واختراق الضباب فرصة ليبرروا عشقهم لهذا النوع من الطقس، وهم يستندون إلى دراسة جديدة صادرة من جامعة سيدني أشارت إلى أن الارتجاف من البرد قد يكون فعّالاً كالتمارين الرياضية بالمساعدة في الحفاظ على رشاقة الجسم، وهي صفة أخرى كان يتميز بها إنسان البادية والصحراء.