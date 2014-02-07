أربعة مساجد تتفوق على 36 جامعاً في السعودية

خطوة جديدة بدأتها المنطقة الشرقية نحو المساجد، جائزة "عمارة المساجد" لعبداللطيف الفوزان، إحدى المبادرات الخيرية التي تم إطلاقها في نسختها الأولى، جاءت كأول مبادرة من نوعها محلياً ودولياً، لتساهم في تطوير فن عمارة المساجد، سواء القائمة أو تلك التي لا تزال قيد الإنشاء لإبراز تأثيرها في القيم الروحانية للمسلمين.

وتنافس لنيل الجائزة ستة وثلاثون مسجداً مشيداً في عدد من المحافظات والمناطق السعودية، تم ترشيحها بناء على تصاميم وأشكال هندسية، قام برسم خطوطها مكاتب هندسية محلية وأخرى عالمية، وأعلن رئيس لجنة تحكيم الجائزة، الدكتور صالح الهذلول، فوز أربعة مرشحين، وهم مشروع المظلات في ساحة الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، وجامع الكندي ومساجد الأحياء الأربعة في حي السفارات في الرياض، إضافة إلى مسجد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران، تم ترشيحها جميعاً من خلال لجنة تحكيم ضمت أسماء عالمية في مجال البناء والتشييد.

إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس الأمناء لجائزة عبداللطيف الفوزان، الأمير سلطان بن سلمان تخصيص ريع وقف قيمته 60 مليون ريال لتمويل الجائزة، وضمان استمراريتها، تبرع به صاحب الجائزة عبداللطيف الفوزان، وأشار خلال حفل رعاه أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف في الدمام مساء أمس الأربعاء إلى دعم الدولة للعمل الدعوي بأشكاله كافة.

وقدم الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الدكتور عبدالرحمن السديس، شكره للقائمين على الجائزة، معرباً عن اعتزازه بفوز مشروع مظلات المسجد النبوي في المدينة المنورة والبالغ عددها 250 مظلة أنشئت عبر نظام إلكتروني وتقني حديث، تعمل على وقاية المصلين من حرارة الصيف وتلطيف أجواء ساحة الحرم النبوي الشريف، ما يعكس اهتمام الدولة بالمساجد وما يُعنى برفعتها.