أمن الرياض يداهم مصنعاً للخمور بحي البديعة

داهم رجال الأمن بمنطقة الرياض، مساء أمس، مصنعاً للخمور بحي البديعة، وتمت الإطاحة بـ7 أشخاص داخل المصنع بعد 8 أيام من المتابعة والمراقبة، وتم القبض على عمالة من الجنسبة الهندية والنيبالية جميعهم هندوس، حيث أعدوا مصنعاً ضخماً خلف جامع الأميرة سارة بحي البديعة القديمة وعددهم 7 أشخاص، ويبلغ إنتاج المصنع اليومي 300 جركل خمر سعة الجركل 4 لترات، وتقدر قيمتها بـ50 ألف ريال يومياً.

وأشارت المصادر إلى أنه بعد القبض على أفراد العصابة ومداهمة مصنعهم تبين أنه يحتوي على 30 خزان مياه أعدت للتخمير.

وتم إعداد 4 مكيفات مركزية ضخمة لتبريد الخمور وتقطيرها، وخزانان من الاستيل خصصا لطبخ وتقطير الخمور، و850 جركل مليئة بالخمور الصافية، وخزان خصص لحفظ الخمور سعته 1500 لتر مليء بالخمر الصافي.