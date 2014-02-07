جدة تحتضن أول كلية حقوق على مستوى السعودية

في خطوة جديدة تهدف إلى تأهيل المحامين السعوديين على مستوى عالٍ من الكفاءة، شهدت مدينة جدة أخيراً إنشاء أول كلية حقوق على مستوى السعودية. ويأتي هذا الإنشاء بعدما صدرت موافقة المقام السامي بتحويل قسم الأنظمة بكلية الاقتصاد والإدارة في جامعة الملك عبدالعزيز إلى كلية مستقلة، وفقاً لما أوضحه مدير الجامعة الدكتور أسامة الطيب في كلمته خلال حفل افتتاح مبنى كلية الحقوق، الذي حضره مستشار خادم الحرمين الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود.

ويضم المبنى المكتبة الخاصة، والمحكمة الافتراضية المصممة لمحاكاة قاعات محاكم القضاء، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس.

وأكد الطيب أن هذه الخطوة تهدف إلى خدمة المجتمع من خلال التخصصات القانونية، وتخريج كفاءات متمرسة في مجال الحقوق.

وأضاف: الكلية شهدت تطوراً ملحوظاً، وأصبحت مقراً للتدريب الميداني التطبيقي للطلاب على مهن المحاماة والقضاء، بما يسهم في إكساب الطالب المهارات والمعارف التي تمكنه من الاندماج في سوق العمل بعد التخرج.

وأشار إلى أن المبنى الجديد يضم محكمة افتراضية متكاملة الأركان، يتم فيها تحديد هيئة للتحكيم ومدعٍ ومدعى عليه وشهود والترافع فيها، إضافة إلى التدريب الميداني، وإتاحة برامج تدريبية داخل وخارج المملكة.