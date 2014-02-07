حرس الحدود بجدة ينتشل جثة باكستاني وينقذ طفلا ورجلا

‏انتشل رجال حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة مساء اليوم جثة وافد باكستاني لقي حتفه غرقاً، كما تمكنوا من إنقاذ طفل لم يتجاوز العام والنصف بمنطقة غير مسموح بها للسباحة شمال مسبح شعاره، التابع لمركز صروم بقطاع الرويس بجدة.

وفي إجراء سريع، تم إجراء التنفس الصناعي والإسعافات الأولية للطفل ونقله للمستشفى لإكمال الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحته، فيما تم إنقاذ وافد من الجنسية الباكستانية بمنطقة غير صالحة للسباحة جنوب مسبح الإسكندرية، وتم نقله للمستشفى السعودي الألماني لإكمال الإجراءات الطبية اللازمة.

وأهاب الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة العقيد ناجي الجهني بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع حرس الحدود في السباحة في الأماكن المسموح بها والابتعاد عن الأماكن غير المسموح بها للسباحة ومراعاة التعليمات والإرشادات التي تبلغ من قبل حرس الحدود وكذلك قراءة اللوحات التحذيرية والتوضيحية والمتوفرة في جميع المواقع المصرح والمسموح بها وغير السموح فيها للسباحة.

كما أهاب بجميع العائلات الانتباه لأطفالهم أثناء التنزه وعدم الابتعاد عنهم ومراقبتهم خلال فترة الاستجمام والتنزه على الشواطئ البحرية وأماكن السباحة وقراءة جميع التعليمات الموضحة في اللوحات الإرشادية، وعدم التردد في الاتصال في جميع الأوقات بهاتف الطوارئ بحرس الحدود 994 لغرض الاستفسار عن جميع الأماكن المسموح بها للسباحة، وكذلك في حالة طلب الاستغاثة وتقديم المساعدة اللازمة على مدار الساعة.