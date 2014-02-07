ضبط 89 ألف متسلل عبر جنوب السعودية

تمكنت دوريات حرس الحدود بمنطقة جازان جنوب السعودية، خلال الربع الأول من العام 1435هـ، من إحباط تهريب عدد من المهربات بالقطاعات الحدودية، أثناء قيامها بمهامها الأمنية المعتادة.

وأوضح الناطق الإعلامي بحرس الحدود بجازان، العميد عبدالله بن محمد بن محفوظ، أن المقبوضات شملت 719 قطعة سلاح متنوعة، و4697 ذخيرة حية، و5057 حبة مخدرة، و698350 كيلوغراماً من القات، و5568 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و89884 متسللاً، و1151 مهرباً، و4020 كيلوغراماً من المواد الغذائية، و540311 ريالاً، و20297 كيلوغراماً من الشمة، و3160 كيلوغراماً من الألعاب النارية، و11664 رأساً من الماشية.

وبين ابن محفوظ أن تلك المضبوطات تمت عن طريق البر والبحر، مؤكداً أن تلك الجهود تمت بمتابعة مباشرة من قائد حرس الحدود بمنطقة جازان، اللواء عبدالعزيـز بن محمد الصبحي، الذي أوضح أن تلك "المضبوطات" تعد نتيجة للجهود التي بذلت ليلاً ونهاراً من رجال حرس الحدود، خلال الربع الأول من العام الحالي 1435هـ، مشيداً برجال حرس الحدود المخلصين الذين يقفون في وجه كل من يحاول أن يخترق حدود مملكتنا الغالية.