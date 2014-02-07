هيئة الصحافيين: نعاني من أنظمة وزارة الإعلام

دعت هيئة السعودية للصحافيين وزارة الثقافة والإعلام إلى تعديل بعض قوانينها الخاصة المتعلقة بالعقوبات على الصحافيين، مطالبة في الوقت نفسه أن يكون هناك طرف من الهيئة في أي لجنة محاسبة الصحافيين وإعادة النظر في الغرامات الباهظة التي تفرض على الصحافيين لعدم مناسبتها لرواتبهم.

وأكد أمين عام هيئة الصحافيين الدكتور عبدالله الجحلان لـ"العربية.نت" أنهم في الهيئة يعانون من أنظمة وزارة الثقافة والإعلام التي لا تساعدهم على أداء دورهم المطلوب، موضحاً أنهم طالبوا من الوزارة تعديل بعضها وأن تكون الهيئة جزءاً من لجنة محاسبة الصحافيين.

وأضاف: "نتهم في بعض الأحيان بالتقصير في حماية الصحافيين، ولكن نكون مقصرون لو تقدم أحد الصحافيين للهيئة بشكوى ولم نساعده.. وهذا لم يحدث".

وشدد الحجلان على أن "هناك أنظمة في وزارة الثقافة والإعلام لابد من تغييرها كي نقوم بدورنا، فبعض الأنظمة تعيقنا مثل أنظمة تطبيق الجزاءات على الصحافيين بمبالغ كبيرة".

وفي سياق آخر استغرب الدكتور الجحلان من رفض رئاسة الهيئة لعدد من رؤساء الصحف. وقال: "لا يوجد في النظام ما يمنع ذلك، والرئيس جاء عبر الانتخاب وبالتالي لم يعترض عليه الصحافيون".