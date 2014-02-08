العثور على جثتين متحللتين في القطيف

تحقق شرطة المنطقة الشرقية في ملابسات جثتين متحللتين تم العثور عليهما في أحد المزارع المهجورة في محافظة القطيف، وذلك بعد بلاغ تقدم به مواطن استأجر المزرعة وقام بعمليات حفر فيها.

وأشار مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب، محمد الشهري، إلى تلقيهم اليوم "الجمعة" بلاغاً من مواطن يفيد بالعثور على جثتين مجهولتين كانتا مدفونتين في إحدى المزارع المهجورة بالمحافظة، وذلك بعد قيامه باستئجارها وقيامه بعمليات حفر ودفن في المزرعة.

وباشرت شرطة القطيف مسرح الحادثة والوقوف عليه وإجراء المعاينة بحضور الطبيب الشرعي، وتبين أن الجثتين متحللتين بالكامل في حين تم التعرف من جانب جهة التحقيق على هويات الجثمانين والتي تعود لوافدين آسيويين، ولا تزال إجراءات التحقيق مستمرة للتعرف على تفاصيل الحادثة.