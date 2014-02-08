حريق يلتهم مكاتب شركة قرب الحرم المكي اليوم

‏‫أخمدت 3 فرق إطفاء وفرقتا إنقاذ من الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم السبت حريقا نشب في أحد المكاتب الإدارية الذي تقدر أبعاده ب(3×4)م التابع للشركة المنفذة لمشروع دورات المياه لصالح الحرم المكي الشريف من جهة الساحات الغربية وقد حاصرت الفرق الحريق دون أن يمتد الى بقية المواقع الأخرى داخل المشروع.

وأوضح الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد صالح العلياني أنه لم ينجم عن الحادث أي إصابات في الأرواح ولله الحمد ولا زال التحقيق جاري لحصر الأضرار وتحديد مسببات الحريق.

من جهتها أكدت إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة أنه للسلامة العامة يجب إطفاء مصادر الكهرباء والطاقة والأجهزة الكهربائية عند مغادرة مواقع العمل أو مقر السكن كونها إحدى مسببات الحرائق.

