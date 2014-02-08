سعودي يضرب والد زوجته ويدهس ابن عمتها

أقدم سعودي مساء اليوم على ضرب والد زوجته ودهس ابن عمتها عبر مركبته ما أدى إلى وفاته، في أحد المناطق الصحراوية في مدينة عرعر شمال السعودية.

وتعود تفاصيل القصة، وفقاً للناطق الإعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العميد بندر الإيداء إلى أنه: "تبلغ مركز شرطة الخالدية اليوم الجمعة بوجود مواطن (40 عاماً) في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر، مصاباً بجرح في رأسه، وآخر (17 عاماً) مصاباً بعدة إصابات إثر تعرضه لدهس".

وأضاف لـ"العربية.نت" أنه بعد تقصي الحقائق تبين أن الأربعيني تعرض للضرب من زوج ابنته وهو سعودي الجنسية، إثر خلاف عائلي نشب بينهما أثناء تواجدهم بمخيم بالصحراء شمال غرب عرعر بمسافة 90 كلم، وأثناء تدخل ابن عمة زوجته في الخلاف، تعرض للدهس من قبل هذا الجاني، ما أدى إلى وفاته.

وأكد الإيداء أن العمل جار على تسليم أوراق الاستدلال لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيق بحكم الاختصاص.