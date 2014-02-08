طبيب يستعين بمعالج شعبي لينهي معاناته مع الصرع

استعان طبيب بمعالج شعبي في شمال السعودية، من أجل إنهاء معاناته مع الصرع الذي زامنه ولم يتمكن من علاجه عبر الأدوية الطبية والاستشاريين.

بدأت تفاصيل الحكاية بحسب ما يرويها المعالج خضير المضياني لـ"العربية.نت" عندما قدم إليه ذلك الطبيب المختص في القلب، وعنده ما يسمى شعبياً بـ"الفري"، وهو صرع ناتج بسبب فتحات في الرأس، وتمت معالجته.

وأضاف: "وبعد أن تماثل للشفاء قال لي لقد عادت لي ذكريات الكلية التي كانت غائبة عني كل هذه السنين".

ويستخدم المعالج المضياني، أدوات علاج بسيطة وهي عبارة عن كرسي بلاستيكي صغير، وعقال مصنوع من وبر الإبل وخرقة قصيرة ووسادة صغيرة وعصا ليست بالطويلة.

وعن كيفية العلاج أوضح: "أقوم بداية بقياس الرأس بشاش وفي حال عدم تمكنها من إحاطة كامل الرأس أعرف أن هناك فتحات تحتاج إلى إغلاق وقد تكون قليلة وقد تزيد هذه الفتحات إلى 11 سنتمترا ولهذه الطريقة حساب ووزن دقيق حتى لا يحدث حول للشخص وفي خلال جلستين أنتهي من المعالجة".



