وفاة 13معتمراً وإصابة 130 في حريق فندق بالمدينة

أوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة في بيان أصدرته: "أنه في تمام الساعة 2,33 من ظهر اليوم، وقع حريق بأحد الفنادق الواقعة شرق المنطقة المركزية، يقطنه نحو (700) من المعتمرين من جنسيات مختلفة، نجم عنه وفاة (13) شخصاً وإصابة (130) شخصاً، وفق الإحصائيات الأولية ومعظمها حالات اختناق".

وأشار البيان إلى أن فرق الدفاع المدني تعاملت مع الحادث بـ(18) فرقة وكامل المعدات والتجهيزات اللازمة في مثل هذه الحالات، وتم إخلاء الفندق المجاور احترازياً للحفاظ على سلامة السكان، وجرى التنسيق على الفور مع الجهات المعنية ممثلة بالهلال الأحمر التي باشرت الحالة بعدد (14) فرقة و(8) فرق من الشؤون الصحية لنقل المصابين إلى المستشفيات وإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

من جهة أخرى تابع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز الحادث منذ البداية للاطلاع على تطورات الوضع أولا بأول، ووجه سموه الأجهزة المعنية بتقديم كل الدعم والمساندة للتعامل مع الحادث وتوفير أقصى درجات العناية للمصابين، الذين جرى نقلهم للمستشفيات والوقوف على راحتهم واحتياجاتهم.

كما وجه أمير المنطقة بسرعة إسكان المعتمرين الذين تم إخلاؤهم في الفنادق القريبة من المسجد النبوي الشريف والاطمئنان عليهم. هذا وقد تمت السيطرة على الحريق في حوالي الساعة الخامسة عصراً ويجري التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

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