نموت ليحيا السياج !

هذه المرة لم يمنع رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رجال الإطفاء من الدخول ــ كما حدث في حريق مدرسة مكة قبل سنوات، بل النساء هن اللواتي منعن سيارة الإسعاف ومنعن أنفسهن قبل ذلك من الخروج من الحرم الجامعي لإنقاذ طالبة جامعية سقطت بينهن فجأة، فساد الارتباك بين الأكاديميات والإداريات وحارسات الأمن، واحترن في كيفية إنقاذها دون الإخلال بالسياج التاريخي الذي ضرب حول العقول وداخل النفوس، فكان الأسهل والأحوط بالنسبة للجميع داخل جامعة الملك سعود أن تتأخر عملية إنقاذ الفتاة على أن يمس هذا السياج بأي شكل من الأشكال.



قالت «عكاظ»، في خبرها الذي نشر قبل يومين، إنه تمت عرقلة مهمة سيارة الإسعاف فلم تدخل القسم النسائي من جامعة الملك سعود إلا بعد فوات الأوان، ونفت الجامعة ما جاء في خبر «عكاظ» في بيان لو تأملنا فيه جيدا لوجدنا أنه أقرب إلى الإثبات من النفي، حسنا سوف نترك خبر «عكاظ» وبيان الجامعة لنتجه إلى شاهدة عيان حضرت الحادثة بكل تفاصيلها، وهي الأستاذة في هذه الجامعة والشاعرة والأديبة المعروفة الدكتورة فوزية أبو خالد التي كتبت في زاويتها في جريدة الجزيرة ما حدث في هذا اليوم الكئيب لحظة بلحظة، ففي ثنايا ذاك المقال يتضح أن السياج الهائل من (التعليمات المشددة) هو الذي حرم الطالبة من فرصة الإنقاذ لتواجه قدرها المحتوم.

كانت الحيرة وقلة الحيلة والخوف الشديد من انهيار السياج التاريخي أقوى من نسوة يحملن أعلى الدرجات العلمية في العلوم الإنسانية، فعجزن عن مساعدة هذه الطالبة التي لم تكن حالتها تحتمل التأخير، كيف يمكن للمسعفين أن يدخلوا جامعة النساء وهم رجال؟، أيهما أولى استغلال الدقائق في إخلاء الممرات من الطالبات قبل دخول هؤلاء الوحوش المحتملين أم البحث عن كل دقيقة من أجل إنقاذ فتاة بين الحياة والموت؟، وحين اقترحت إحداهن أن تنقل الفتاة إلى المستشفى الجامعي القريب قبل أن تأتي فكرة الاستعانة برجال الإسعاف تذكر الجميع التعليمات المشددة التي تقيد خروج الطالبات من الجامعة دون أن يخطر على بال أحد أن هذه الطالبة تعيش لحظة استثنائية ولا يمكن أن يعترض أحد على عملية نقلها إلى المستشفى، ولكنه السياج الذي يطوق العقل منذ الطفولة ويمنع أي شخص كان من التفكير بطريقة منطقية.

مديرة الكلية قالت، في مداخلة تلفزيونية، إن شقيق الطالبة كان خارج مبنى الجامعة ينتظر خروج شقيقته قبل أن يعلم من خلال اتصال هاتفي جاءه من داخل الجامعة بما حدث لشقيقته، ويا لها من مأساة، حيث لم يكن بإمكانه مساعدة شقيقته بأي شكل من الأشكال؛ لأن السياج أكبر من كل شيء، أما موظفات الجامعة فقد ذكرت الدكتورة فوزية أبو خالد في مقالها أنهن لم يجدن حلا سوى الاتصال بالاستعلامات (905) بحثا عن الجهة التي يمكنها تقديم المساعدة!، كانت الاقتراحات الغريبة تتوالى، وكأن الجميع أمام معضلة لا حل لها، حيث اقترحت إحداهن صنع نقالة من شراشف الصلاة لنقل الفتاة، وحين وصل المسعفون بعد كل هذه الحيرة اكتشف الجميع أن مصعد الخدمات في هذه المباني حديثة الإنشاء كان معطلا.. ربما لأن السياج يحرم عمليات الصيانة الدورية.. فاضطر المسعفون إلى النزول بالفتاة عبر السلالم ثلاثة أدوار لتستمر عملية ضياع الوقت، فلا تصل الفتاة إلى المستشفى الذي لا يفصله عن الجامعة سوى شارع واحد، حيث استغرق الأمر بالنسبة لأغلب الروايات ساعتين، وبالنسبة لرواية مديرة الكلية ساعة واحدة فقط رغم أن المشوار لا يستهلك في الظروف العادية أكثر من عشر دقائق!.

لولا وجود السياج لكانت هناك سيارة إسعاف مرابطة في المبنى الجامعي لتخدم هذا العدد الهائل من الطالبات، ولولا السياج لما فكر أحد في الانتظار ولو لثانية واحدة في تأجيل دخول المسعفين قبل إخلاء الممرات من النساء، ولكن هكذا نحن.. نرى أن السياج يحمل قيمة أكثر من الروح البشرية.. نموت بكل برود كي يحيا السياج!.

نقلاً عن صحيفة "عكاظ"