"السعودية" ترفع تذاكرها للحاجزين في أقل من 10 أيام

كشفت مصادر أن الخطوط السعودية تعتزم رفع أسعار التذاكر الداخلية وفق نظام الأسعار المتعددة إلى جانب ضبط إجراءات جديدة للتذاكر المخفضة للطلبة والعسكريين.

وأبلغت الخطوط السعودية موظفيها برفع أسعار التذاكر لمن يقوم بالحجز بأقل من 10 أيام من تاريخ المغادرة، على أن يتم العمل به بدءاً من 20 فبراير الجاري.

وطبقاً لمعلومات "العربية.نت"، فإن الخطوط السعودية ألغت درجة الضيافة Y واستحدثت درجتي U و Q، وشملت U الحاجزين قبل عشرة أيام فأكثر من الرحلة بنفس السعر السابق، أما Q فهي التي شملت التغير السعري وهي لمن يحجز بأقل من الأيام العشرة للرحلة، ودرجة U لن تكون متاحة خلال 10 أيام قبل إقلاع الرحلة، أو حال امتلاء الحمولة عليها بنسبة 70%.