‏‫وصول أول رحلة لشركة فلاي دبي لمطار الأحساء

استقبل مطار الأحساء ظهر أول أمس أول رحلة دولية لشركة "فلاي دبي" قادمة من مطار دبي وعلى متنها 60 راكباً، لتصبح ثاني شركة طيران دولية تعمل في المطار منذ بداية التشغيل الدولي.

ووصلت الرحلة في تمام الواحدة ظهراً، وتم استقبال الركاب بالورود من قبل منسوبي الهيئة، وإنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة.

وكان في استقبال الرحلة عدد من منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني، يتقدمهم مدير مطار الأحساء نايف الغامدي، وعضو مجلس إدارة الهيئة صالح العفالق، وعدد من منسوبي الهيئة ومندوبي وسائل الإعلام. فيما غادرت الرحلة إلى دبي في تمام الساعة الثانية من ظهر أمس وعلى متنها أكثر من 100 راكب.

وأوضح خالد بن عبدالله الخيبري، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني، أن شركة "فلاي دبي" تعتبر ثاني شركة طيران دولية يتم الترخيص لها بالعمل من وإلى مطار الأحساء، وستعمل بواقع رحلتين أسبوعياً، الأولى يوم الخميس والثانية يوم السبت، لتخدم الراغبين في السفر إلى دبي.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات الأمير فهد بن عبدالله، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لتقوم المطارات الداخلية بخدمة المواطنين وتوفير خيارات السفر الدولي إلى أقرب مطار، مما يسهم في اختصار كثير من الوقت والجهد للراغبين في الانتقال إلى الدول العربية المجاورة، لافتاً إلى أن مطار الإحساء يسير حاليا 6 رحلات دولية لكل من الشارقة ودبي.