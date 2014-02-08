أكثر من 100 ألف سجلوا في "جدارة 3" خلال 10 أيام

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين أن أعداد المسجلين في "جدارة 3" تجاوز 112 ألفاً بعد 10 أيام تقريباً من انطلاقه.

وقال عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن أكثر من ١١٢ ألفا استكملوا تسجيل بياناتهم بجدارة ٣ من مختلف المؤهلات والتخصصات والتسجيل مستمر حسب الأيام المحددة ثم يستمر طول العام.

وكان الخنين قد أكد في تصريحات سابقة أن التسجيل في جدارة هو لتوثيق البيانات والتأكد من صحتها لإتاحة التقدم لأي من المفاضلات القادمة حسب مواعيدها المعلنة وحسب متطلبات الوظائف التي ستعلن, مشيراً أن التسجيل بجدارة 3 والتدقيق والتوثيق مستمر بعد تاريخ 28 / 4 / 1435 هـ وعلى مدار العام , كما أن حاملي درجة الدكتوراه والماجستير بإمكانهم التسجيل في جدارة حسب الشرائح المحددة في الجدول الخاص بالتقديم بالأيام حسب آخر رقم للهوية الوطنية, وفيما يخص من تقدم للاختبارات الوظيفية في المحاسبة أو شؤون الموظفين لابد من تسجيل بياناتهم ومتى تم توظيف أي منهم سيتم حذف السجل ألياً.

يذكر أن برنامج جدارة، أطلقته وزارة الخدمة المدنية قبل 3 أعوام تقريباً، وهو مخصص لتسجيل الراغبين في الوظائف بالقطاع الحكومي.



