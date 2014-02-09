السديس: الملك يتابع تنفيذ مشروعات الحرمين

باتت معالم مشروع توسعة المطاف في مرحلته الثانية تأخذ شكلاً من أشكال التغيير وتتضح بشكل دقيق نحو تقدم المشروع بغية الوصول إلى الموعد المحدد والانتهاء منه.

وأكد الشيخ عبدالرحمن السديس خلال تفقده للمشروع أن "ولاة الأمر يتابعون ساعة بساعة ويوما بعد آخر كل ما يتعلق بعمارة الحرمين الشريفين والتأكيد على تنفيذ المشروع وفق الخطط الزمنية الموضوعة وبكل دقة مع مراعاة الحفاظ على سلامة وأمن مرتادي المسجد الحرام

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وأضاف الشيخ السديس أنه "عند اكتمال هذا المشروع سوف يقفز بطاقة استيعابية إلى نحو 3 أضعاف، لتستوعب 150 ألف طائف في الساعة الواحدة وسيكون المطاف آمناً للطائفين بالبيت المعظّم، دون حوادث تزاحم أو مخاطر أو عوائق تعيق الطائفين أثناء أداء مناسكهم.





