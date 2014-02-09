السعودية تغلق صحفا انتحلت تصاميم مواقع إخبارية رسمية

قررت وزارة الثقافة والإعلام في السعودية محاصرة مئات الصحف الإلكترونية الممتنعة عن الحصول على تراخيص للعمل الصحافي، إلى جانب ارتكابها لمجموعة من المخالفات.

وكشف مدير إدارة النشر بوزارة الثقافة والإعلام، طارق الخضراوي، أن وزارته تبدأ غداً إجراءات حجب 41 صحيفة إلكترونية غير حاصلة على تراخيص، من بينها صحف إلكترونية تنتحل تصاميم وأشكال مواقع إخبارية رسمية، كما تقوم بسرقة مقالاتها وأخبارها.

وبحسب الخضراوي فالوزارة لم تحجب حتى الآن أياً من المواقع الـ41، إلا أنها ستنفذ أمر الحجب على مراحل ابتداءً من يوم الغد.

وأكد الخضراوي أن 700 صحيفة إلكترونية حصلت على تراخيص من الوزارة لمزاولة المهنة على شبكة الإنترنت على مدى الثلاثة أعوام الماضية، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء خدماتها الإخبارية المقدمة للجمهور.

وقال الخضراوي إن الوزارة تتعامل بدقة حالياً مع المتقدمين للحصول على تراخيص للصحف الإلكترونية عبر شروط جديدة، أبرزها أن يكون المتقدم يحمل شهادة جامعية في تخصص الإعلام أو أن يكون صاحب خبرة في العمل الصحافي.

وأضاف: "من المستحيل أن يتم منح رخصة صحافية لشخص أفاق من النوم فجأة وأصبح يرغب في أن يؤسس موقعا إخبارياً، لابد أن يكون صاحب خبرة في العمل الإعلامي".