الشوري يفتح ملف العمالة المنزلية الفليبينية

قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم إحالة عدد من الموضوعات إلى المجلس لمناقشتها في جلساته القادمة ، حيث أحالت تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل في المملكة ووزارة العمل والتوظيف في جمهورية الفلبين ، وتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع نظام مراكز الأحياء المقدم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي بموجب المادة 23 من نظام المجلس .

كما أحالت الهيئة العامة إلى المجلس تقارير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب الموافقة على استصدار الأداة التنفيذية لقانون ( نظام ) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل به بصفة إلزامية ، ومشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية ( المعدلة) الصادرة عن الدورة العادية الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ، وتقريرها بشأن موضوع الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة ( 1436/ 1437 - 1440/1441هـ) .

ووافقت الهيئة على إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1433/1434هـ ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات ) للعام المالي 1433/1434هـ ، وتقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1433/1434هـ ، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل نظام المرور بإضافة حكم جديد إلى عجز المادة 54 المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى .

