العثور على 3 جثث جديدة بمزرعة في القطيف

عثرت فرق البحث والتحريات التابعة لشرطة الشرقية، السبت، على ثلاث جثث متحللة، وذلك في ذات المزرعة التي عُثر فيها الجمعة على جثتين متحللتين.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة الشرقية النقيب محمد الشهري أن إجراءات الاستدلال وعمليات تمشيط مسرح الحادثة والمعاينة الدقيقة التي يجريها فريق البحث والتحريات التابع لشرطة القطيف، أسفرت عن العثور على عدد ثلاث جثث جديدة كانت مدفونة في ذات المزرعة، ليصل العدد بذلك إلى خمسة جثث جميعها متحللة.

وأشار المتحدث إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة من قبل الجهات المختصة بشرطة القطيف لكشف ملابسات هذه الحادثة.

وكانت شرطة الشرقية أعلنت الجمعة تلقي بلاغ بالعثور على جثتين في إحدى المزارع من جانب مواطن استأجر مزرعةً مهجورةً في القطيف.

وكشفت عمليات الحفر التي قام بها المواطن عن عثوره على الجثتين، في حين كشفت عمليات الاستدلال الجنائي التي قامت بها الجهات الأمنية عن تحلل الجثتين والتعرف على هويتيهما، وهما تعودان لإحدى الجنسيات الآسيوية، في حين لا تزال التحقيقات قائمة لمعرفة تفاصيل القضية.