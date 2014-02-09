"العربية.نت" تنشر أسماء المتوفين بحريق المدينة

حصلت "العربية.نت" على أسماء وجنسيات المعتمرين المتوفين بسبب الحريق الذي نشب في أحد الفنادق بالمدينة المنورة أمس، ونتج عنه وفاة 13وإصابة 130، وفقاً للبيان الذي أصدرته إمارة منطقة المدينة المنورة، وهم:



1- عبدالرحمن محمود علي محمد، مصري الجنسية

2- تسنيم محمود علي محمد، مصرية الجنسية

3- طاهرة سيد عواد، مصرية الجنسية

4- توحيدة عابد محمد، مصرية الجنسية

5- بقرومي فاطمة جزاء، جزائرية الجنسية

6- يوسف بسم الله، بريطاني الجنسية

7- هدى أحمد علي، مصرية الجنسية

8- مريم أحمد علي محمد، مصرية الجنسية

9- أحمد علي محمد، مصري الجنسية

10- إيمان إسماعيل، مصري الجنسية

من جهة أخرى أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة اكتمال شفاء وخروج معظم الحالات المصابة في الحريق لك بعد تلقيهم الرعاية الطبية والاطمئنان على صحتهم , حيث لم يتبق في المستشفيات سوى ثلاث حالات في العناية المركزة ووضعهم مطمئن .