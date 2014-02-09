سعودية تصاب بطلقتين ناريتين في الرأس والبطن

أصيبت سعودية، اليوم الأحد، بطلقتين ناريتين في الرأس والبطن في منطقة مكة المكرمة.

وقال بيان صادر من شرطة مكة: "تبلغ مركز شرطة المعابدة في مكة ظهر اليوم عن تعرض مواطنة تبلغ من العمر 29 عاماً لحادث إطلاق نار". وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة العاصمة المقدسة المكلف المقدم زكي الرحيلي أن السيدة أصيبت بطلقين ناريتين إحداهما في الرأس والأخرى بالبطن، وتم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل بالششة بمكة المكرمة، وهي في حالة الحرجة.

وأشار البيان إلى أنه تم التوصل إلى معرفة الجاني، والذي لا يزال هارباً، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية. وبحسب ما علمته "العربية.نت" فإن الجاني في العقد الثالث من عمره، وليس بقريب الفتاة، وتم القبض عليه وهو مختبأ بأحد المنازل.