ضبط حلاق حاول إدخال حشيش إلى "السجن"

استغل حلاق آسيوي ثقة المسؤولين بسجن طريف شمال السعودية (240 ) كم غرب مدينة عرعر، حيث كان يقوم بعمل الحلاقة للمساجين كل يوم خميس، بمحاولته تمرير قطعة حشيش إلى داخل السجن، ولكنه فشل في ذلك.

وفي التفاصيل كان أحد العمالة الآسيوية حاول تهريب قطعة حشيش بإخفائها داخل قبعة المعطف بطريقة احترافية.

وأكد مساعد الناطق الإعلامي المكلف للمديرية العامة للسجون الملازم أول جلوي فهد الخامسي لــ"العربية نت" أنه تم الخميس ما قبل الماضي ضبط حلاق أجنبي، تم تفتيشه كالمتبع عند حضوره لأداء عمله داخل السجن، واتضح أنه يخبئ داخل المعطف الخاص به قطعة بنية اللون تزن (2.9) مليجرام، يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر، وتم توقيف المتهم لحين استكمال بقية القضية.