عامل نظافة يتحرش جنسياً بمعاق سعودي في المجمعة

تحرش عامل نظافة جنسياً بمعاق سعودي في محافظة المجمعة (شمال العاصمة الرياض)، وتعود التفاصيل بحسب ما حصلت عليها "العربية.نت" إلى أن المعاق هو أحد نزلاء مركز التأهيل الشامل التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في المجمعة، تعرض للتحرش من عامل النظافة في المركز ذاته، وتم ضبطه قبل أن يقدم على فعلته.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية، خالد الثبيتي، في بيان صحافي أن ما حدث هو عملية تحرش فقط، وذلك بعد اشتباه مراقب المركز في عملية التحرش؛ حيث قام بإبلاغ شرطة المحافظة بذلك.

وأكد أنه تم القبض على العامل المُتحرش، مؤكداً أن الحادثة قيد التحقيق، ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.