موجة غبار وانخفاض في درجة الحرارة غرب السعودية

اجتاحت موجة غبار وأتربة صباح الأحد، المنطقة الواقعة بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وشملت الأجزاء الساحلية غرب السعودية، إثر نشاط في الرياح السطحية وانخفاض في معدلات درجة الحرارة وصلت حتى 21 درجة مئوية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني لـ "العربية نت": إن الحالة التي تمر بأجواء جدة تستمر حتى نهاية هذا اليوم، كما تنحسر مدى الرؤية الأفقية بسبب حركة الرياح السطحية المثيرة للأتربة في الأماكن المفتوحة والطرق السريعة.

وأضاف القحطاني: "من المحتمل معاودة حالات مماثلة خلال الأيام القادمة تساهم في انخفاض معدلات درجة الحرارة مع فرصة هطول أمطار متفرقة خاصة على المناطق الشرقية والوسطى، كعادة الأمطار في موسم الشتاء، وسجلت جدة يوم أمس السبت 13 درجة مئوية "دنيا" في ساعات الفجر الأولى كأقل درجة حرارة خلال هذا الموسم".

وتستمر الفرصة لتكون السحب الركامية الممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من وسط المملكة والأجزاء الجنوبية الشرقية منها، في حين يتوقع أن تكون السحب الركامية على المرتفعات الجنوبية الغربية تحديداً في عسير وجازان وتنشط الرياح السطحية الشرقية مثيرة للأتربة والغبار.

