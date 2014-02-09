"السعودية": ثبات أسعار درجة الضيافة عند الحجز المبكر

أكدت الخطوط السعودية استمرار وثبات أسعار تذاكرها على درجة الضيافة في الرحلات الداخلية، وذلك عند الحجز المبكر وقبل موعد السفر بعشرة أيام.

ونفت "السعودية" إلغاء درجة الضيافة أو رفع أسعار التذاكر على كافة الشرائح. موضحة أنه تم تطبيق التدرج في الشرائح السعرية اعتماداً على أساس السعر الحالي، والتدرج في الأسعار وفقاً للحجوزات المبكرة، وموعد شراء التذاكر، وتاريخ السفر- وفق ما هو معمول به في كافة شركات الطيران- مما يسهم في استفادة العملاء من الأسعار الحالية والثابتة، وذلك لأصحاب الحجوزات المبكرة، وتغطية احتياجات المسافرين من خلال انضباط الحجوزات وإصدار التذاكر، وتوسعة السعة المقعدية في الرحلات الداخلية خاصةً في مواسم الصيف والعمرة والحج.

وأضافت أنه سيتم نشر كافة أسعار شرائح تذاكرها على درجة الضيافة وذلك على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.