اندلاع حريق في مستشفى الملك خالد للعيون

نشب حريق في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض, والذي يعد أكبر مركز متخصص لعلاج العيون في الشرق الأوسط, حيث هرعت فرق إنقاذ الدفاع المدني للتدخل السريع، رغم وجود آليات إطفاء خاصة للمستشفى.

وأوضح الرائد محمد الحمادي الناطق بمديرية الدفاع المدني، أن البلاغ الذي استقبلته غرفة عمليات الدفاع المدني من قبل المستشفى، يؤكد وجود حريق في الطابق الأسفل(القبو)، ما سبب بتصاعد الدخان عبر أنابيب التهوية.

وأضاف الحمادي، أن تدخل الدفاع المدني، كان بمثابة شفط الأدخنة المتصاعدة، ومنع تسربها إلى المرضى، لكي لا تحدث أي عمليات اختناق، مؤكداً عدم وجود أي إصابات أو وفيات نتيجة هذا الحادث.

يذكر أن المستشفى يعمل فيه 1300 موظف، ويضم نحو 228 سريراً, أما عدد المراجعين فقد تجاوزوا 100 ألف العام الماضي.

