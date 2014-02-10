جثة متحللة تثير الاشتباه بأنها لمفقود بسبب السيول

عثرت فرق الإنقاذ بمديرية الدفاع المدني صباح اليوم على جثة، يشتبه بأنها لأحد مفقودي منطقة الحائر جنوب بالرياض، واللذين فقدا في أواخر شهر نوفمبر من العام الماضي خلال الأمطار التي شهدتها العاصمة.

وأوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالرياض الرائد محمد الحمادي للعربية.نت أن الجثة وجدت متحللة وعليها بعض الملابس، ودعا إلى تحويلها إلى جهة الاختصاص لإجراء فحوصات الحمض النووي للتأكد من كون الجثة لأحد المفقودين بالمنطقة أم أنها جثة مجهولة.

وأضاف أن عمليات البحث لا تزال متواصلة منذ قرابة الثلاثة الأشهر من خلال أفراد وآليات الدفاع المدني وآليات تم استئجارها من قبل الدفاع المدني للعمل على إسراع عمليات البحث، وبين أن البحث متواصل عن المفقود الآخر بالمنطقة.